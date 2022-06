Voor een brandje in een oud kantoorgebouw in Maarssen moest de brandweer afgelopen nacht uitrukken. De brand was snel onder controle.

De brand was uitgebroken op de begane grond in een slooppand aan de Ruimteweg, rond 00.45 uur vannacht. Volgens een fotograaf ter plaatse was er rook op het dak te zien. Een uur later meldde de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dat het sein brand meester is gegeven. Er zijn geen gewonden gevallen en de oorzaak van de brand is nog onbekend. Vanwege de mogelijke aanwezigheid van asbest werd de naastgelegen Ruimteweg door de politie in beide richtingen afgesloten. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht