Utrecht krijgt er een nieuwe, duurzame wijk bij: het bestemmingsplan voor de bouw van -maximaal- 700 duurzame, energiezuinige woningen in Haarrijn is goedgekeurd door het college. In de nieuwe wijk zullen drijvende zonne-energie-eilanden zorgen voor een groot deel van de energie.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van in totaal 700 duurzame, energiezuinige woningen mogelijk. Van de 700 woningen worden 19 procent sociale huur, 50 procent middelduur (15 procent middenhuur en 35 procent betaalbare koop) en 31 procent in de dure categorie gerealiseerd. Ook komt er een Utrechts KindCentrum (UKC) en een kinderdagverblijf, staat het bestemmingsplan tot 1.250 m² horeca toe en maakt een zonnepark op de oostelijke Haarrijnseplas en ruimte voor evenementen mogelijk. Het westelijk deel van de Haarrijnseplas is in het plan als natuurplas vastgelegd. "Utrecht krijgt er een prachtige complete duurzame wijk bij", zegt wethouder Klaas Verschuure. "We krijgen hier een mooie variatie aan woningen op een prachtige plek aan het water. Een aanwinst voor de stad en zijn huidige en toekomstige bewoners." Het plan lag begin dit jaar ter inzage. Daarop werden 14 zienswijzen ingediend die tot een aantal relatief kleine wijzigingen hebben geleid. De raad behandelt het bestemmingsplan in het najaar van 2022. Bij de ontwikkeling van de woonbuurt Haarrijn ligt de nadruk op duurzaamheid, duurzame energie en gebruik van circulaire materialen. Daar horen ook voorzieningen bij voor elektrisch- en deelvervoer. Op het recreatiedeel van de Haarrijnseplas komen drijvende zonne-energie-eilanden. Deze leveren jaarlijks 4 miljoen kilowattuur op, waarmee in een groot deel van de energiebehoefte van Haarrijn kan worden voorzien. Om de biodiversiteit in het gebied te vergroten, komen om de zonne-eilanden groenstroken. Zo ontstaan er midden op de plas broed- en foerageerplekken (waar dieren voedsel kunnen vinden) voor vogels en vleermuizen. De gemeente is de aanbesteding gestart van de aanleg van dit zonnepark.