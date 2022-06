Een auto-inbreker is op de vroege dinsdagochtend op heterdaad betrapt in de Utrechtse wijk Tuindorp. Dankzij een oplettende buurtbewoner kon de politie de man aanhouden.

De buurtbewoner zag een man die telkens in een ander voertuig ging zitten, daar enige tijd bleef en spullen uit de voertuigen meenam. De buurtbewoner besloot de politie te waarschuwen.

Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek dat de inbreker zich had verstopt in de bosjes in één van de voortuinen. De spullen die hij bij zich had, waren te herleiden naar de voertuigen.