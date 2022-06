De politie heeft twee honden achterhaald, die onlangs in de Utrechtse wijk Lunetten een man hadden aangevallen. De beesten, waaronder een pitbull, zijn in beslag genomen.

In de vroege ochtend van zondag 22 mei werd een man op de Karpaten in Lunetten gegrepen door twee honden. Hij werd gebeten in zijn voeten, benen, een arm en in het gezicht. De eigenaar van de honden ging er na het incident met zijn beesten vandoor.

De politie is de honden nu door een aanwijzing op het spoor gekomen, meldt de wijkagent van Lunetten in een bericht op Instagram. Een test en risico-inschatting moeten uitwijzen of de dieren terug mogen naar hun baasje.