Een lijnbus en een cementwagen zijn dinsdagochtend in Vleuten met elkaar in botsing gekomen. Drie buspassagiers raakten gewond. Hoeveel mensen er op het moment van het ongeluk in de bus zaten, is niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde op de Stroomrugbaan in Vleuten. De lijnbus kruiste de Stroomrugbaan en botste daarbij op een cementwagen. De bus en de cementwagen raakten allebei flink beschadigd. Drie inzittenden van de bus raakten gewond. Twee van hen zijn met letsel naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie. Ravage Vanwege de ravage die de botsing veroorzaakte, is een deel van de Stroomrugbaan afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Ook is het busverkeer in Vleuten door het ongeval ontregeld. Lijn 29 richting Vleuten stop momenteel niet bij de haltes Riverkom-Zuid, Boterbloemsingel en Stroomrugbaan. Lijn 29 richting Utrecht rijdt wel volgens de normale route.