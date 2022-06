Reizigersorganisatie Rover wil de nachtbussen laten terugkeren in de provincie Utrecht. Samen met studenten- en belangenorganisaties stuurde Rover hierover een brief aan de provincie Utrecht.

De nachtbus rijdt sinds de coronacrisis niet meer in de provincie Utrecht. En nu de samenleving weer volledig open is, blijft het openbaar vervoer achter bij de wensen van de samenleving, concludeert Rover samen met andere consumentenorganisaties.

"Er wordt tenslotte weer volop uitgegaan en worden er weer vele activiteiten georganiseerd in de late uren. Het ontbreken van nachtbussen is geen luxeprobleem, maar een serieuze kwestie op het gebeid van bereikbaarheid en veiligheid."

Dure taxi's

Door de afwezigheid van nachtbussen worden nu veel reizigers die hun leven weer oppakken, gedwongen de fiets te pakken of dure taxi's in te schakelen, zegt Rover. Voor reizigers met een beperking zou het bovendien vaak praktisch niet mogelijk zelf ander vervoer te regelen. "Zij zijn überhaupt aangewezen op dure alternatieven of gedwongen te moeten kiezen om niet te participeren in de samenleving."

Daarbovenop komt het tekort aan studentenkamers, wat ervoor zorgt dat veel studenten zich buiten de stad moeten vestigen, stelt Rover. "Goede verbindingen met de stad zijn daarom van belang om studenten deel te kunnen laten nemen aan de samenleving."

Van Utrecht naar Zeist

Daarom zien Rover en de andere consumentenorganisaties de grootste prioriteit nu bij het herstellen van nachtbus 412 van Utrecht naar Zeist. Deze bus reed langs het SSH-complex De Warande, dat tegenwoordig minder in trek is omdat veel studenten zich niet veilig voelen de afstand 's nachts te fietsen, en een taxi niet kunnen betalen.

In de brief aan de provincie, verstuurd op 30 mei, verwijzen de organisaties voor de praktische uitvoerbaarheid naar 'de plannen van de Provincie Zuid-Holland. "Die hebben recent aangegeven wel nachtbussen weer te laten rijden, en wij zien graag navolging van de Provincie Utrecht."