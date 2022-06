De politie heeft een zeventienjarige jongen uit het Brabantse Oirschot aangehouden op verdenking van het sturen van een dreigmail naar scholengemeenschap De Werkplaats in Bilthoven.

Ongeveer honderd leerlingen van de middelbare school ontvingen vorige week een dreigmail. In de mail stond: 'Ik ga jullie allemaal doodschieten op donderdag 2 juli, geniet nog maar van jullie leven'. Onder de tekst in de mail stond een afbeelding van een pistool.

De burgemeester van de gemeente De Bilt, politie en justitie adviseerden de school, ondanks de verkeerde datum, uit voorzorg de deuren op donderdag en vrijdag te sluiten. Onder leerlingen, ouders en docenten was onrust over het dreigement. De basisschool die bij de Werkplaats hoort, ging ook dicht.

Motief

De zeventienjarige jongen is zaterdag aangehouden en verhoord op het politiebureau. Uit niets is gebleken dat hij daadwerkelijk van plan was om zijn dreigement uit te voeren, aldus de politie zondagavond. Over het motief van de tiener is niets bekendgemaakt. Het onderzoek naar de bedreiging is nog niet afgerond.

Een woordvoerder van De Werkplaats zegt dat de school 'blij is dat er iemand is opgepakt en dat de 1370 leerlingen (werkers) en de medewerkers weer veilig naar school kunnen'. Dat de verdachte geen leerling van de school is, is volgens haar 'fijn'. Burgemeester Sjoerd Potters van de gemeente De Bilt noemt in een bericht op Twitter de arrestatie van de verdachte 'geweldig nieuws'.

De naastgelegen middelbare school Het Nieuwe Lyceum besloot donderdag wel open te blijven, maar ging vrijdag alsnog dicht. Zowel De Werkplaats als Het Nieuwe Lyceum maakten zaterdag al bekend dat leerlingen dinsdag weer welkom zijn.