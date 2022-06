Bij de Langerakbrug in het Utrechtse De Meern is een persoon uit het water gehaald. De hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is nog niet bekend. Ondanks alle hulp is de man overleden, meldt de politie.

Iets na 21.00 uur rukten de hulpdiensten zaterdagavond massaal uit naar de Langerakbrug, bij de Rijksstraatweg en de Zandweg in De Meern. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om assistentie te verlenen. Duikers van de brandweer hebben de persoon uit het water gehaald, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Rond 00.30 uur laat de politie weten dat de man is overleden. "Meer kunnen we helaas nog niet zeggen", aldus een woordvoerder. Hoe de man precies is overleden, wordt volgens de politie onderzocht. Nadat de man uit het water was gehaald, sloten handhavers de weg aan beide kanten van het water af, zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Ook werd er een rode tent neergezet.