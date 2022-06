Waar in Nederland drink je het állerbeste huisbier? Als het aan de jury van horecaplatform Entree ligt, 'gewoon' in Utrecht. De Tarwe Tripel van Grand Cafe Lebowski werd door hen uitgeroepen tot 'Huisbier van het jaar'.

Het tripelbiertje van Lebowski werd door de jury omschreven als 'een mooie tripel die goed in balans is'. De Tarwe Tripel won bovenstaande prijs in de categorie 'zwaar bier':bieren met meer dan 6.5 procent alcohol. Ook een Amersfoorts biertje viel in de prijzen: Leerhotel het Klooster werd bekroond met een bronzen medaille. Hun honingtripel werd omschreven als 'in balans, droog en prettig doordrinkbaar'.

Horecaplatform Entree houdt jaarlijks een 'Huisbier van het jaar'-verkiezing. Vanwege corona kon de verkiezing de afgelopen twee jaar niet doorgaan.