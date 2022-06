Vandaag varen de kleurrijke boten van de Canal Pride 2022 door Utrecht. Met een nieuwe, grotere route, door gracht én singel.

Zo'n vijftig boten sluiten aan in de stoet die het podium vormt voor organisaties die zich het hele jaar inzetten voor de LHBTQI+ gemeenschap. Met de slogan 'Just be you' wil de Utrecht Canal Pride laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn.

Om 13.30 uur vertrokken de eerste boten vanaf het startpunt bij de Bartholomeïbrug. De parade zal rond 14.00 uur onder Hoog Catharijne doorvaren, waarna om 14.30 uur de eerste boot onder de Monicabrug doorgaat. Een uurtje later volgt dan de Viebrug en rond 16.00 uur zijn de boten via de Hamburgerstraat aangekomen bij het eindpunt bij 't Ledig Erf. Rond 18.00 uur zijn alle boten naar verwachting rond.

Voor trouwe bezoekers: wie heeft opgelet ziet dat de stoet dit jaar van noord naar zuid over de Oudegracht vaart. Dat is de omgekeerde route ten opzichte van andere jaren.

Dit jaar vaart de Canal Pride voor het eerst de singel rond. Dat kan sinds de singel in 2020 in ere werd hersteld.

Wie denkt vanaf een eigen bootje naar de parade te kunnen kijken, wordt teleurgesteld. Andere vaartuigen dan de boten van de Canal Pride worden vandaag geweerd.

Na afloop van de parade zijn er in de binnenstad vier grote straatfeesten te vinden, met samen drie podia met muziek, diverse artiesten en foodtrucks. De feesten concentreren zich onder meer rond Roost aan de singel en Café Kalff aan de Oudegracht. Na de straatfeesten zijn er diverse afterparty's in Utrecht.