Het is onduidelijk of leerlingen van De Werkplaats en Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven na Pinksteren weer naar school mogen. De scholen gingen op advies van de burgemeester en de politie donderdag en vrijdag dicht, omdat leerlingen van De Werkplaats een dreigmail hadden ontvangen.

Hoewel de meeste leerlingen en ouders rekening houden met een foute grap, pakken politie en schooldirecties de kwestie serieus op en nemen zij het zekere voor het onzekere. Het onderzoek van de politie naar de dreigmail van deze week - 'Ik ga jullie allemaal doodschieten op donderdag 2 juli, geniet nog maar van jullie leven' -, loopt nog. De mail werd volgens de politie verstuurd door een gehackt account van een leerling. De mail ging vergezeld van een afbeelding van een pistool.