Als het aan het nieuwe stadsbestuur van Utrecht ligt, gaan ook de bewoners van wijken en kernen die verder van het centrum af liggen betalen voor een parkeerplek. Zonder dat de parkeerdruk daarvoor de aanleiding is. In een reactie zegt de ANWB geen voorstander te zijn van het per definitie invoeren van betaald parkeren in een hele stad.

Parkeerregulering moet geen doel op zich worden, aldus de belangenvereniging voor automobilisten. Het middel kan in sommige gevallen erger zijn dan de kwaal. "Er moet dus met een kritische blik naar potentiële parkeerzones gekeken worden.''

Maar de ANWB begrijpt dat door de toenemende groei van en drukte in steden parkeerregulering in de praktijk op veel locaties amper te vermijden is. "Betalen is natuurlijk nooit leuk, maar het kan bijvoorbeeld wel helpen om de bereikbaarheid van voorzieningen te waarborgen.''

Door kosten te rekenen worden parkeerplaatsen niet langer bezet gehouden dan noodzakelijk. Ook kunnen woonwijken tegen parkeren door anderen dan de bewoners beschermd worden. Een duidelijk nadeel is, aldus de ANWB, het uitwijken van automobilisten naar gebieden waar het parkeren nog gratis of goedkoper is.

Dit is nooit helemaal op te lossen, maar de bond ziet wel mogelijkheden. Door de grenzen van de parkeerzones slim te plaatsen of een blauwe zone (beperkte parkeertijd met gebruik van parkeerschijf) in te voeren, kan het steeds verder uitbreiden van betaalde parkeerzones worden tegengegaan.

De ANWB pleit ook voor eerlijke tarieven voor iedere doelgroep. "Winkelpubliek heeft een ander belang dan bewoners of ondernemers. Het is belangrijk om realistische tarieven te hanteren en te betalen per minuut, omdat dit de meest eerlijke manier van betalen is.'' En de geldende regels en tarieven moeten voor iedereen duidelijk zijn.