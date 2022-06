In een kantoorpand aan de Planetenbaan 16 is vanaf 1 juli plaats voor tachtig Oekraïense ontheemden. De gemeente Stichtse Vecht maakt in samenwerking met Stenia Beheer dit leegstaande pand de komende weken geschikt voor de opvang van de vluchtelingen.

De locatie biedt naast kamers ook plek voor gemeenschappelijke ruimtes. Er moeten nog aanpassingen worden gedaan om te voldoen aan de veiligheidseisen en er worden de komende weken ook de nodige voorzieningen aangebracht. Uiterlijk ook op 1 juli opent de opvanglocatie op Doornburgh haar deuren. Daar is plek voor twintig vluchtelingen. Het openstellen van deze locatie duurde langer dan gepland omdat onder andere de elektriciteitsvoorziening in het gebouw moest worden vernieuwd. Stichtse Vecht stelt momenteel ook ander vrijkomend gemeentelijk onroerend goed beschikbaar voor opvang van de ontheemden. Voor huizen die antikraak worden bewoond is het beleid dat ze beschikbaar worden gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen als de huidige bewoners vertrekken. Zo wordt een woning in Loenersloot die antikraak werd bewoond nu gereed gemaakt voor de opvang van zes Oekraïners. Ook komt er een woning in Breukelen vrij die in gemeentelijk bezit is.