Betaalbare woningen, leefbare buurten en duurzame energievoorziening. Het zijn enkele van de punten die aandacht krijgen in het coalitieakkoord dat in Stichtse Vecht is gesloten door Lokaal Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen.

De coalitiepartners vertellen er meteen bij dat de verwachtingen niet te hoog gespannen moeten zijn voor de komende vier jaar. Reden is de moeilijke financiële positie en zorgelijke bezetting van de ambtelijke organisatie. In het eerste jaar moet wat dat laatste betreft onder meer de uitstroom van personeel gestopt worden, het ziekteverzuim moet omlaag en nieuw personeel moet worden aangetrokken. De coalitie, gesmeed met hulp van formateur en voormalig burgemeester Yvonne van Mastrigt, belooft vooral goed samen te werken, ook met de andere partijen in de raad. De zes belangrijkste inhoudelijke onderwerpen zijn wonen, meedoen, economie, duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit. Het voornemen is onder meer om de komende jaren 4.500 woningen te bouwen, er moet duidelijkheid komen over de permanente bewoning van recreatiewoningen en bouwen buiten de rode contouren is bespreekbaar. Zorg en klimaat Goede zorg, waardering voor mantelzorgers, het stimuleren van sport en beweging en een impuls voor cultuur zijn andere doelstellingen van deze coalitie. Op het gebied van klimaat en energie wordt gekozen voor het verduurzamen van bestaande woningen en voor zonne-energie. De coalitie belooft dat er deze raadsperiode geen grootschalige locaties komen voor windenergie en grote (wind)turbines. Voor windmolens van maximaal 20 meter hoog op (boeren)erven in het buitengebied is een uitzondering mogelijk. Bestrijding van criminaliteit en zorg voor een groene en schone openbare ruimte zijn andere goede voornemens. De wethouders die het moeten gaan doen, zijn Frank van Liempdt (Lokaal Liberaal), Arjan Wisseborn (VVD), Dick Polman (D66) en Karin van Vliet (Streekbelangen).