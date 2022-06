De politie heeft woensdag een tweede verdachte aangehouden voor de overval op de Jumbo in de Utrechtse wijk Overvecht, waarbij een hakbijl werd gebruikt. Het zou gaan om de man die met de bijl zwaaide en sloeg.

De verdachte is een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte, laat ze weten.

Bedreigd

De man met de bijl overviel woensdagavond 18 mei, rond 19.50 uur, de supermarkt aan de Fransiscusdreef in Overvecht. De verdachte zou hierbij personeel en omstanders met het wapen hebben bedreigd.

Op zijn vlucht viel hij zelfs iemand aan. Die persoon raakte ernstig gewond. Vrij snel na het incident werd een eerste verdachte aangehouden.