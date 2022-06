De politie deed donderdag een opmerkelijke vondst in een Vleutense woning. Tijdens een inval ontdekten agenten een illegale wiethandel.

In het huis troffen zij dertig kilo aan henneptoppen, verdeeld over vier grote boodschappentassen. De hennep werd direct in beslag genomen, de bewoner werd gearresteerd en zit nog altijd vast, zo meldt het politieteam van Vleuten-De Meern op Twitter.