Ouderen in de provincie Utrecht, die alleen AOW hebben en krap bij kas zitten, kunnen vanaf september gratis met het openbaar vervoer.

De provincie doet dit om de sociale en financiële drempel om op bezoek te gaan bij bijvoorbeeld vrienden te verlagen. Het gaat om een proef tot december 2023.

De ouderen krijgen een gratis ov-abonnement dat op de persoonlijke OV chipkaart wordt geladen. Het gratis reizen is wel beperkt tot de daluren op doordeweekse dagen. Na 9.00 uur kan men gratis met de bus, tram en buurtbus. In het weekend en op officiële feestdagen is gratis reizen de hele dag mogelijk.

1,3 miljoen

U-OV en Syntus doen mee met dit project, ouderen kunnen dus alleen met deze Utrechtse vervoeders gratis reizen. In totaal trekt de provincie 1,3 miljoen euro uit voor deze actie.

Binnenkort komt op de de site van de provincie meer informatie.