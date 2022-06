De start van Utrecht 900 werd donderdagochtend onder meer gevierd met de lancering van het kinderboek De Spoken van het Stadhuis en andere Utrechtse verhalen. Deirdre Carasso, directeur van de bibliotheek in Utrecht, kreeg honderd exemplaren cadeau uit handen van twintig leerlingen van basisscholen.

Nog eens negenhonderd boeken gaan naar Utrechtse scholen zodat kinderen in de hele stad het boek (gratis) kunnen lezen. Voor Spoken lieten twintig schrijvers zich tot een verhaal inspireren door twintig bekende plekken in de stad. Bekroond auteur Koos Meinderts en zijn zoon Mathijs stelden het boek samen, het biedt kinderen een spannende en tegelijk leerzame ontdekkingstocht door de geschiedenis van Utrecht.

Biebfiets

Onder anderen Anna Woltz, Annet Schaap, Janneke Schotveld en Pim Lammers werkten mee aan het boek, naast Koos Meinderts zelf. Deze zomer gaat de biebfiets met het boek, de verhalen en de schrijvers ‘on tour’ door de stad. Het is de bedoeling dat Spoken van het Stadhuis ook in de klas wordt gelezen. Voor kinderen komt er een schrijfwedstrijd. Zij mogen zich dan ook door een plek in de eigen omgeving laten inspireren tot een verhaal.

Het eerste exemplaar werd uiteraard gepresenteerd in het oude stadhuis. Burgemeester Sharon Dijksma zei graag een exemplaar mee naar huis te nemen om er zelf uit te kunnen voorlezen.