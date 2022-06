Meerdere actiegroepen en organisaties vragen in een open brief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat met klem om het pontje tussen Breukelen en Nieuwer ter Aa niet op te heffen.

De minister meldde eerder het voornemen dat de pont uiterlijk 31 december dit jaar verdwijnt. De organisaties zijn fel tegen de opheffing van de vaarverbinding. Actiecomité 'Laat ons niet zwemmen', Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Wandelnet slaan de handen ineen in een laatste poging om het geliefde pontje over het Amsterdam-Rijnkanaal te redden.

In hun brief beargumenteren de voorstanders van het pontje waarom de pont wel veilig is, en dus moet blijven. Zo zou het argument dat de drukte op het kanaal voor meer aanvaringsrisico zou zorgen, onredelijk zijn. De 'coalitie' beargumenteert dat moderne schepen over hooggekwalificeerde bemanningsleden beschikken en de beste apparatuur. Ook zou de pont zelf gebruikmaken van radartechnieken en gekwalificeerde schippers, wat het waterverkeer nog veiliger zou maken.

Geen goed alternatief

Daarnaast is volgens de voorstanders van het pontje het alternatief ook niet heel veilig. De scholieren en andere fietsers die gebruikmaken van de pont, zouden dan 6 kilometer moeten omfietsen over gevaarlijke rotondes en een onverlichte fietsroute. Ook de gemeente Stichtse Vecht is het hier mee eens. De alternatieve omrijroute over de Breukelerbrug is geen acceptabele oplossing, meent ze.

Behalve de open brief zijn de organisaties ook een petitie gestart tegen de opheffing van de pont. Inmiddels is deze petitie al meer dan 5.500 keer ondertekend.