In de line-up van festiviteiten rondom het 900-jarig bestaan van Utrecht, representeert de expositie Come Alive het heden van de stad zonder muren. Vanaf 3 juni tot 31 juli strijkt de erotische expositie neer in Het Nieuwe Muntgebouw in Utrecht. Ine Gevers is samen met Morgan Catalina curator van Come Alive. Even vragen aan Ine wat we kunnen verwachten tijdens de nieuwe expositie van stichting Niet Normaal.

Wat is Come Alive?

"Het is een ervaringstentoonstelling. Een soort immersive theater waar eerst je lichaam wordt aangezet en daarna pas je mind. Door middel van geur, vibraties, film en nog veel meer, raakt het alle zintuigen.''

Welke rol speelt Come Alive in het 900-jarig bestaan van Utrecht?

"Tijdens Utrecht 900 kijken we terug naar de geschiedenis en een stukje naar het heden. Come Alive is de meest hier-en-nu tentoonstelling in het hele programma. Daarnaast speelt de gezonde stad een grote rol tijdens de viering. Seksualiteit en gezondheid horen heel erg bij elkaar. Wij werken voor deze expositie samen met de GGD Utrecht, de GGD heeft zelfs een Seks-EHBO in de expositie. ''

Wat maakt Come Alive een unieke ervaring?

"We zijn er van overtuigd dat het juist in deze tijd van bestaansonzekerheid, heel erg belangrijk is dat wij weer contact maken met onszelf en de mensen om ons heen. Erotiek speelt daar een hele belangrijke rol in. Erotiek en seksualiteit zijn altijd een beetje de revolutionaire krachten in een samenleving.''

Op welke manier is seks een revolutionaire kracht?

"De manier waarop wij seksualiteit zien, als iets heel breeds en vloeiends, maakt het een verbindende factor. Onze eigen ego's, die ons voorbij lijken te snellen, verdwijnen als we dit soort connecties maken. Connecties die dwars door culturele en politieke verschillen heen gaan. Daar gaat deze expositie over.''