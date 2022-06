Het lijkt eindelijk afgelopen met de piepende en krakende trams in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Dit jaar nog krijgen ze wieldempers, een extra maatregel bovenop de smeerinstallaties die onlangs op zestien locaties zijn geplaatst.

Uit recente metingen blijkt dat deze maatregelen het piepen van de trams aanzienlijk verminderen. Dat meldt de provincie Utrecht.

In oktober vorig jaar is het trambedrijf van de provincie begonnen om in IJsselstein smeerinstallaties te plaatsen. Wanneer een tram nadert, zorgen deze machines voor een beter contact tussen de tramwielen en de rails, met minder piepen als gevolg. Ook in de gemeente Utrecht zijn dit jaar deze installaties geplaatst. Eerder waren al in Nieuwegein en langs de nieuwe tramlijn naar Utrecht Science Park deze machines geïnstalleerd.

Op de locaties waar deze smeermachines zijn aangebracht, werd er volgens de provincie nog nauwelijks piepgeluid geregistreerd wanneer een tram door de bocht ging. Omdat de smeermachines niet op elke locatie geplaatst kunnen worden, is er gekozen voor extra wieldempers op de trams zelf. De wieldempers moeten het geluid langs de gehele tramlijn nog verder verminderen.