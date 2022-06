Minister voor Langdurige Zorg Conny Helder gaat niets doen om de halvering van het aantal bedden bij de specialistische Eikenboomkliniek in Zeist te voorkomen. Die boodschap kreeg actiebeweging Red de ggz gisteren, tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer. Ondanks de voor hen teleurstellende boodschap blijft de groep strijden om de plannen van tafel te krijgen.

Voormalig Eikenboom-cliënt Linda van der Galiën was één van de actievoerders die dinsdag afreisde naar de Tweede Kamer in Den Haag. Onder het motto ‘Red de GGZ’ boden oud-patiënten en zorgmedewerkers een petitie aan met 21.500 handtekeningen. Daarmee hopen zij de voorgenomen sluiting en krimp van instellingen zoals de kliniek in Zeist, van tafel te krijgen.

De Eikenboom is onderdeel van GGZ-aanbieder Altrecht en levert als enige in Nederland zorg aan mensen met een combinatie van psychische, lichamelijke en sociale klachten. Momenteel heeft het behandelcentrum 32 plekken, dat aantal halveert in september.

Sprankje hoop

Met de handtekeningenactie hoopt de groep politieke steun te verwerven. Hoewel zij een gewillig oor vonden bij enkele Kamerleden, liet minister Conny Helder duidelijk weten dat zij niet op de stoel van zorgbestuurders gaat zitten. De bewindsvrouw ziet geen mogelijkheid om de aangekondigde beddenkrimp te voorkomen.

Een teleurstellend antwoord, vindt Van der Galiën.,,We hadden heus niet verwacht dat zij ineens had geroepen: ik ga erachteraan en ik stop de halvering. Het is een beetje zoals verwacht. Wel is het jammer dat deze boodschap er nu uitgelicht wordt, want volgens mij is er nog wel een sprankje hoop.”

Van der Galiën en haar mede-activisten blijven actievoeren. ,,Volgende week is er nog een gesprek tussen minister Helder en Red de GGZ, daarna gaat ze op werkbezoek in Zeist. Ik hoop dat zij in de kliniek voelt en ziet hoe noodzakelijk deze zorg is.”