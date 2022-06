Een 26-jarige IJsselsteiner is aangehouden omdat hij geld wegnam uit een woning in de explosieflat in Bilthoven. De verdachte was daar beroepshalve aan het werk.

Bij zijn aanhouding had hij dik driehonderd euro op zak. Bewoners van het complex aan de Weegschaal moesten op 21 april in allerijl hun woningen verlaten nadat een gasleiding werd geraakt bij werkzaamheden. Drie van de 28 woningen werden verwoest. Vijf brandweermannen en twee agenten liepen verwondingen op. Woonstichting SSW bevestigt het incident 'dat al enkele weken geleden is voorgevallen', en zegt dat het OM zich over de zaak buigt. Eerder werd gemeld dat het om een medewerker van een sloopbedrijf ging, maar dat blijkt niet te kloppen.