In de vroege ochtend, rond 6.30 uur, kwamen twee agenten tijdens hun surveillance op de Admiraal van Gentstraat in de Utrechtse wijk Wittevrouwen een wel heel merkwaardig tafereel tegen. Onder een geparkeerde auto staken twee paar voeten uit.

Een eindje verderop stond nog een derde persoon op de uitkijk. De agenten besloten om de situatie nader te onderzoeken en benaderden het drietal.

Bij het zien van de agenten kozen de drie verdachten het hazenpad. De agenten zetten de achtervolging in. Eén van de verdachten liet tijdens zijn ontsnappingspoging een autostuur met een Mercedes embleem erop vallen. Hij, een negentienjarige jongen, kon worden opgepakt. De andere twee ontsnapten.

Het stuur bleek te horen bij de auto van Thomas de Vries. Het achterraampje van zijn grijze Mercedes was ingetikt en het stuur en airbag uit het dashboard gerukt. Dat stuur heeft-ie dus terug, maar zijn airbag is nog zoek. "In drie minuten slopen ze je auto en ik heb er een hele dag opzitten aan gezeik. Geluk bij een ongeluk dat er geen andere spullen zijn meegenomen", vertelt Thomas. "Anderhalve maand geleden is mijn eigen auto gestolen. Dit was een vervangend voertuig, dus nu heb ik weer een vervangend voertuig, voor een vervangend voertuig."

Later is in de auto van de verdachte ook nog een handelsvoorraad van tien drugsenvelopjes gevonden. De verdachte is meegenomen en wordt later berecht. De andere verdachten worden momenteel nog gezocht.