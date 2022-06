Kijk mee met keizer Karel V. die Utrecht stadsrechten geeft. Zijn krabbel markeert een keerpunt in de Utrechtse geschiedenis. Voel zijn aanwezigheid.

vlak bij de plek waar dat daadwerkelijk gebeurde, kunnen bezoekers dat historische moment vanaf donderdag met terugwerkende kracht (min of meer) 'live' meemaken. Via een film die het slotstuk vormt van een Tijdreis Paleis Lofen, het verdwenen paleis tussen de Vismarkt en het Domplein.

Nu 900 jaar later, als Utrecht op 2 juni een nieuwe mijlpaal viert, worden bezoekers meegenomen terug naar 1122. Het jaar waarin de Utrechtse stadsrechten linea recta voortkomen uit een conflict. Het zijn turbulente tijden. Kerk en keizers zijn in Europa verwikkeld in een schaakspel om de macht. Daarbij wordt soms flink geknokt. Keizer Hendrik V. is er om te bemiddelen tussen bewoners en bisschop Godebald.

Bloedige strijd

Plots vallen mannen van de bisschop die van de keizer aan. Er vallen doden. Een woedende keizer laat Godebald een flinke prijs betalen: hij moet op last van Hendrik V. de bevolking van Utrecht stadsrechten geven. De oorkonde wordt op 2 juni 1122 - donderdag 900 jaar terug- in Paleis Lofen ondertekend. Een plek waar anno 2022 nog de resten van te vinden zijn onder de gebouwen tussen de Vismarkt en het Domplein.

Die locatie vormt vanaf donderdag de nieuwste historische attractie van Utrecht. De vertoning van de film is het begin om de ondertekening inzichtelijk te maken. Het belevingsmoment wordt nog verder uitgediept, zegt DOMunder-projectleider Tijn Pier. "Zodat je het idee gaat krijgen dat je je in dezelfde ruimte begeeft als de keizer en de bisschop. De opening van Paleis Lofen is de eerste bouwsteen in de verdere ontwikkeling van deze historische plek. Hoe we dat precies gaan vormgeven hangt mede af van de financiële middelen die beschikbaar komen."