Het provinciebestuur van Utrecht geeft 7,6 miljoen euro extra uit aan woningbouw, 50 miljoen euro aan natuur, landbouw en groen en 50 miljoen aan het openbaar vervoer.

De verwachting is dat in 2050 een kwart meer mensen in de provincie woont dan nu het geval is. "Om al die mensen in onze regio te laten wonen, werken en recreëren, zijn er veel extra woningen en banen nodig en moet er geïnvesteerd worden in duurzame bereikbaarheid", zegt gedeputeerde Robert Strijk (Financiën). Tegelijkertijd moet, zo zegt Strijk, ook het groene karakter behouden blijven.

De provincie heeft daarom in het afgelopen jaar een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de grote ontwikkelingen op het gebied van wonen, bereikbaarheid, economie en gezond, natuur en recreatie en energie en klimaat. Dit onderzoek geeft een beeld van de financiële gevolgen op de provinciale begroting.

Het provinciebestuur wil een breed pakket aan maatregelen nemen om de woningbouw te versnellen en de groeiende regio bereikbaar te houden. Het gaat om investeringen in ov, fiets en wegen. Het provinciebestuur gaat nu met de regio's en het Rijk in gesprek om tot gezamenlijke investeringen te komen.

Voldoende geld

Gedeputeerde Staten zijn aan het laatste jaar van deze coalitieperiode begonnen. Volgend jaar maart zijn er namelijk verkiezingen voor de Provinciale Staten. Er is voor gezorgd dat de begroting - met name in het laatste jaar - voldoende geld biedt om de eerste stappen van de 'groeisprong' te realiseren, meldt het provinciebestuur.

Strijk: "De huidige tijd brengt veel onzekerheden met zich mee. Ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, de stikstofcrisis en de aanpak van de klimaatverandering, zijn van invloed op de kosten. Het is belangrijk dat wij steeds inspelen op de actualiteit en veranderende omstandigheden."