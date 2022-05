De provincie Utrecht heeft afgelopen jaar veel succes geboekt met het plattelandscoachproject. Een gemiddelde beoordeling van 8,7 en 93 procent van de deelnemers raadt het andere boeren aan. Het beviel zo goed dat het project tot mei 2026 wordt verlengd.

De plattelandscoach moet agrariërs en erfeigenaren ondersteunen met het toekomstbestendig maken van hun bedrijf of erf. Het gaat om persoonlijke 'keukentafelgesprekken' laat de provincie weten. Maatwerk bij vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire landbouw.

"Wij weten ook dat de veranderingen in deze sector elkaar in rap tempo opvolgen en boeren met heel veel wet- en regelgeving te maken hebben. De plattelandscoaches kunnen onze Utrechtse boeren adviseren over het vormgeven van de veranderingen en meedenken over innovaties voor hun bedrijf", zegt gedeputeerde Mirjam Sterk.

Zo'n 250 boeren en erfeigenaren verspreid over 25 gemeenten hebben inmiddels gebruikgemaakt van een plattelandscoach, met een positief resultaat. De komende drie jaar kunnen nog eens 300 agrariërs van een coach gebruikmaken. De eerste 25 coachuren worden volledig door de provincie betaald en kan tegen een kleine vergoeding nog met 18 uur worden uitgebreid.