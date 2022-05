De beruchte Uithoflijn van U-OV kampte dinsdag tot twee keer toe met problemen door een wisselstoring. De vervoerder liet via Twitter weten dat tram 22 tussen Utrecht Centraal Station en P+R Science Park niet rijdt. De storing is inmiddels verholpen, maar een kans op vertraging is nog aanwezig.

Eerder op dinsdag stond de tram al stil door een wisselstoring. De problemen leken toen snel verholpen, maar vervolgens was er 's middags weer geen tramverkeer mogelijk op het traject. U-OV raadde mensen aan om via reguliere buslijnen 28, 29 of 41 te reizen tussen Utrecht CS en de Uithof.