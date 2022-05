Na bijna tien jaar zonder Michelinster vist de stad Utrecht dit jaar wederom achter het net: geen een restaurant in de stad wist de felbegeerde ster binnen te slepen. Dat werd zojuist duidelijk tijdens de jaarlijkse bekendmaking. Wel werden er een duurzame 'groene ster' en twee Bib Gourmand-onderscheidingen uitgereikt, voor zaken in Utrecht en Leersum.

Restaurant Héron in Utrecht-stad werd bekroond met een groene ster: een ster die wordt uitgereikt aan restaurant met een focus op duurzaamheid. Het restaurant was al in het bezit van een Bib Gourmand, een onderscheiding die wordt uitgereikt aan een restaurant waar drie gangen gegeten kunnen worden voor rond de 39 euro.



In Utrecht werd restaurant Blauw aan de Springweg dit jaar onderscheiden met zo'n Bib Gourmand. In Leersum is dat bistro Lof aan de Broekhuizerlaan.

Regio

Restaurant Karel V raakte in 2013 haar Michelinster kwijt. Sindsdien telde Utrecht geen sterrenrestaurant meer, in tegenstelling tot andere grote, Nederlandse steden. Ook dit jaar dus wederom geen sterren in de stad. Volgens kenners maakten restaurants Karel V, Hemel & Aarde en Restaurant 273 dit jaar kans, maar zij visten achter het net.

In de regio bevinden zich wel een aantal Michelinrestaurants: de Nederlanden in Vreeland, het Houtense restaurant Kasteel Heemstede, La Provence in Driebergen en restaurant Voltaire in Parc Broekhuizen in Leersum. In Loenen aan de Vecht zijn zélfs twee zaken met een ster: Tante Koosje en 't Amsterdammertje.

Daarbuiten kent de provincie Utrecht met De Burgemeester (Linschoten) nóg een sterrenzaak. Dat brengt het totale aantal sterren in de provincie op zeven. Al deze restaurants behouden hun ster.