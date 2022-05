Berichten dat jongeren tijdens het uitgaan worden gedrogeerd met een injectienaald, baart een aantal partijen in de Utrechtse politiek zorgen. Ze willen van burgemeester Dijksma weten of ze alert is op needle spiking.

De meldingen van jongeren dat ze zijn geprikt met een injectienaald, komen uit verschillende delen van het land. Hoewel tot dusver geen enkel bewijs is gevonden dat het daadwerkelijk is gebeurd, zijn zeven partijen in de gemeenteraad van Utrecht bezorgd. Ze vrezen dat needle spiking ook in Utrecht kan opduiken, 'gelet op de grote studentenpopulatie en het drukbezochte uitgaansleven in de stad'.

Donderdag tijdens het wekelijkse vragenuur willen de partijen van burgemeester Dijksma weten hoe in Utrecht wordt omgegaan met meldingen van needle spiking en of er al voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. "Worden mogelijke slachtoffers via zorgprofessionals en politie op de juiste manier geïnformeerd en doorverwezen?''

Universitair docent Peter Burger die nepnieuws onderzoekt, reageerde eerder terughoudend op de meldingen van needle spiking. "Ik wil deze verhalen niet afdoen als broodje aap. Er zou best iemand daadwerkelijk slachtoffer kunnen zijn, maar de geschiedenis leert wel dat het werkelijke aantal misdrijven fors minder is dan de verhalen die erover worden verteld'', zei hij tegen het AD.