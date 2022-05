Een 52-jarige man uit Zeist wordt fiscale fraude verwijt door het Openbaar Ministerie. De man, een administrateur en belastingadviseur, zou opzettelijk valse inkomstenbelastingaangiften voor zijn cliënten bij de Belastingdienst hebben ingediend. Het OM eiste gisteren een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden.

"In dit dossier adviseert de verdachte zonder meer frauduleuze herstructureringen en voert die ook uit", zegt de officier van justitie.

De verdachte zou bij de verkoop van een aantal vennootschappen, waarvoor hij als adviseur optrad, belangrijke informatie niet op de belastingaangifte hebben aangegeven. De vennootschappen werden verkocht aan een stichting, de bestuurder van de stichting was een bij de Belastingdienst bekende katvanger. Een katvanger is iemand die op papier eigenaar of directeur is, maar daarmee de werkelijke eigenaar of directeur buiten beeld houdt. Alles bij elkaar loopt de Belastingdienst meer dan 1,4 miljoen euro mis door de Zeistenaar.

"De verdachte heeft het allemaal niet zo bedoeld of begrepen, hij roept wel dat hij fiscalist is, maar is het ook weer niet, wijst naar zijn cliënten die hem op het verkeerde been hebben gezet, of naar de fiscus, die eerder een dividenduitkering had moeten stellen. Schande", aldus de officier van justitie.

De cliënten hebben het verschrik­ke­lij­ke ongeluk gehad om in de armen van deze verdachte te zijn gelopen

De vennootschappen hadden grote vorderingen op de directeuren grootaandeelhouders en grote pensioenverplichtingen ten behoeve van deze directeuren. De verdachte Zeistenaar had de afkoop van pensioenen, uitdelingen en de verkoop van de vennootschappen zelf niet aangegeven in de belastingaangiften.

"Niet dat de cliënten van de verdachte vrijgepleit kunnen worden, maar ze hebben wel het verschrikkelijke ongeluk gehad om in de armen van deze verdachte te zijn gelopen."