De nieuwe coalitie heeft het akkoord aangepast met aanbevelingen en wensen van partijen die niet in het college zitten. Daarnaast kondigen de vier wethouders aan om na hun installatie, morgenavond, zo snel mogelijk de wijken in te gaan om kennis te maken met de burgers van gemeente De Bilt.

Aan het coalitieakkoord zijn toevoegingen gedaan om samen te werken met boeren, om de groene dorpskernen levendig en vitaal te houden, om tenminste één initiatief zoals een knarrenhof voor senioren te bouwen, voorzieningen toegankelijk te houden voor mensen met een beperking en gevaarlijke verkeerspunten samen met inwoners in kaart te brengen.

De nieuwe coalitie van GroenLinks, PvdA, D66, SP en Lokaal De Bilt willen de verziekte bestuurscultuur verbeteren. Het coalitieakkoord 'Ruimte voor morgen' is er één op hoofdlijnen.

Het akkoord bevat een aantal harde afspraken over belangrijke thema's zoals energietransitie en woningbouw, maar daarnaast is er ruimte voor de oppositiepartijen: VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en Forza De Bilt.

"We maken als coalitie in dit akkoord heldere afspraken, maar laten overige zaken vrij zodat in de raad wisselende meerderheden kunnen worden gezocht. We zoeken naar gedeelde waarden en investeren in onderlinge relaties", aldus het nieuwe college in een gezamenlijk statement.

Toevoegingen

Anne Marie 't Hart (GroenLinks) is blij met de toevoegingen van de overige partijen. "De toevoegingen zijn echt onderdeel van het nieuwe akkoord en het college zal zich voor deze punten even hard maken als de andere afspraken."

Het coalitieakkoord is voor de toegankelijkheid ook in tekeningen uitgebeeld. Zo is de inhoud ook beschikbaar voor iedereen die niet van lezen houdt, laaggeletterd is of visueel is ingesteld. Illustrator Martien van den Hoek heeft de belangrijkste punten uit het akkoord op papier gezet.