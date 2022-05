De Utrechtse Sabina van Essen (16) heeft tijdens het NK Boulder in Delft het goud gepakt. Van Essen was de jongste kandidaat van het kampioenschap en tevens favoriet voor de titel.

Het NK Boulder 2022 werd zaterdag gehouden in een tot de nok toe met supporters gevulde Revolt Bouldering Gym in Delft. De boulderhal heeft een 35 meter brede wedstrijdwand waar het nationale kampioenschap op gehouden werd. Boulderen is een discipline binnen de klimsport waarbij deelnemers een korte route op een kunstmatige rots moeten klimmen, zonder het gebruik van touw en zekeringen.

Van Essen domineerde de wedstrijd, had het even moeilijk op het derde onderdeel de zogenoemde Goliath, maar wist toch zoals verwacht de titel bij de dames binnen te slepen.

'Een ongeëvenaarde prestatie' aldus de organisatie, de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bersport Vereniging (NKBV). 'Met haar zestien jaar stal ze de show, maar Sabina was niet de enige jonge deelnemer. Het hele deelnemersveld bestond uit een jonge garde boulderaars'.