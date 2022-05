Spoedmelding: aan de Langegracht te Maarssen is een auto te water geraakt. Politie en brandweer in Maarssen kregen dat in de nacht van vrijdag op zaterdag te horen. Of er personen in de auto zaten was onduidelijk.

Ter plaatse deden gaan rond 2.00 uur duikers van de brandweer te water onderzoek. In de auto werd niemand aangetroffen. Getuigen vertelden de politie dat er een aanrijding had plaatsgevonden en dat daardoor de auto in de Vecht was beland. De veroorzaker van dit alles was na de botsing doorgereden. De politie is momenteel op zoek naar nog meer getuigen en eventuele camerabeelden om de dader(s) op het spoor te komen. Bekend is dat het om een grijs gekleurde personenauto gaat. Het is een ouder model van klein formaat met defect achterlicht en een lekke band links achter. Iedereen die iets heeft gezien of gehoord heeft, camerabeelden heeft of gewoon iets meer weet wordt verzocht contact op te nemen met de politie. In dezelfde nacht lag er in de Stinzenlaan Zuid in Breukelen een auto op z'n kant. De (vermoedelijk onder invloed verkerende) bestuurder moest mee naar het bureau voor nader onderzoek. Ook twee andere auto's raakten door zijn actie beschadigd.