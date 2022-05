De prijsgrens waarbij huizen niet opgekocht mogen worden om daarna weer te verhuren gaat omhoog in Utrecht. Vanaf 1 juli vallen alle huizen in de stad tot 487.000 euro onder de regel.

Utrecht kent sinds maart van dit jaar een zogenoemde opkoopbescherming. Deze regel moet ertoe leiden dat er meer koopwoningen beschikbaar komen voor mensen die een huis zoeken om er zelf te gaan wonen.

Wie een woning koopt die onder de opkoopbeschermingsregel valt, mag zijn bezit de eerste vier jaar niet verhuren. De gemeente wil het zodoende voor beleggers minder aantrekkelijk maken woningen op te kopen en te verhuren.

60 procent

De prijsgrens lag aanvankelijk op 440.000 euro. Doordat de waarde van huizen in Utrecht is gestegen, legt de gemeente de grens nu bij een WOZ-waarde van 487.000 euro. Met dit bedrag valt 60 procent van alle koopwoningen in Utrecht onder de opkoopbescherming.

De nieuwe prijsgrens geldt vanaf 1 juli 2022. Woningen die vóór die datum in eigendom zijn verkregen vallen niet onder het nieuwe bedrag, aldus het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.