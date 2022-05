De nieuwe Utrechtse wethoudersploeg is compleet. De ChristenUnie heeft Rachel Streefland naar voren geschoven als kandidaat.

Streefland is sinds januari van dit jaar wethouder voor de ChristenUnie. Zij volgde Maarten van Ooijen op die naar Den Haag vertrok om staatssecretaris te worden in het kabinet-Rutte IV. "Rachel heeft de afgelopen maanden laten zien een inhoudelijk gedreven wethouder te zijn, met hart voor de mensen in de stad'', stelt de partij in een verklaring.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders telt de komende vier jaar zeven wethouders, vijf vrouwen en twee mannen. D66, GroenLinks, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie bereikten na bijna twee maanden onderhandelen een akkoord. De plannen voor de komende vier jaar worden woensdag bekendgemaakt. Dan wordt ook duidelijk welke wethouder waarvoor verantwoordelijk wordt.

Nieuwkomers

In de nieuwe wethoudersploeg keren naast Streefland nog drie zittende wethouders terug. Het gaat om Lot van Hooijdonk (GroenLinks), Linda Voortman (GroenLinks) en Eelco Eerenberg (D66). De nieuwkomers zijn Dennis van Vliet (PvdA), Susanne Schilderman (D66) en Eva Oosters (Student & Starter). Oosters is met 25 jaar de jongste wethouder ooit in een Utrechts college van burgemeester en wethouders.