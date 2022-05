vlak bij de Berenkuil in Utrecht zijn vrijdagochtend een personenauto en bus tegen elkaar gebotst nadat de auto uit de bocht vloog. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis vervoerd. De weg rondom het incident is afgesloten.

De auto reed vanuit de Berenkuil richting De Bilt, door onbekende oorzaak is de auto uit de bocht gevlogen en kwam op de andere kant van de weg terecht. Hier raakte de auto een bus in de flank, rolde om, en kwam op de kop tot stilstand. Inmiddels is de weg weer vrij laat de politie weten. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurt is en of er sprake is van een strafbaar feit.