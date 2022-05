De Britse zangeres Charli XCX (29) komt morgenavond toch niet naar Utrecht. Ze is haar stem kwijt en moet haar shows van vanavond (in Brussel) en morgen in een uitverkocht TivoliVredenburg afzeggen.

'Ik ben mijn stem volledig kwijt en hoewel ik allerlei technieken heb geprobeerd om haar terug te krijgen, komt ze niet terug', schrijft de artiest, die ontzettend baalt, op sociale media. 'Ik moet van de dokter zowel mijn stem als mijn lijf rust geven, in de hoop dat mijn stem zo snel mogelijk terugkomt. Ik wou dat er een manier was om toch op te treden voor jullie, maar zingen is nu onmogelijk.' De show eist daarnaast fysiek veel de zangeres en ze heeft nu te veel pijn, schrijft Charlotte Aitchison, zoals ze echt heet. 'Het spijt me zo, zo, zo erg om jullie teleur te stellen, echt waar. Ik houd jullie op de hoogte van mijn vooruitgang en hopelijk kom ik, met rust en de juiste medicatie, helemaal fit terug.' Mensen met kaartjes krijgen bericht over het terugvragen van hun geld.