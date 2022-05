Ook de gemeente Utrechtse Heuvelrug is sinds woensdagavond voorzien van een nieuw dagelijks bestuur. Gerrit Boonzaaijer (SGP), Rob Jorg (VVD), Anouk Haaxma (BVH Lokaal) en Karin Oyevaar (D66) zijn beëdigd als wethouder.

De eerste twee hadden die rol de afgelopen vier jaar ook al. De laatste twee waren bekende gezichten als fractievoorzitter van hun partij in de gemeenteraad. Sinds BHV Lokaal als winnaar en grootste partij uit de bus kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen, maakte in elk geval Haaxma er geen geheim van vol te gaan voor een wethouderspost.

Windmolens en huizen

In de aanloop naar de wethoudersbenoemingen maakten de nieuwe coalitiepartijen al afspraken over hun prioriteiten voor de komende jaren. Waar ze in elk geval geen energie in steken: windmolens op de Utrechtse Heuvelrug en ruimere winkeltijden op zondag.

Van de gemeenteraad kreeg het nieuwe college van burgemeester en wethouders al een aantal 'denkrichtingen' mee, met daarin onder meer de boodschap om woningen te bouwen voor de eigen inwoners, met aandacht voor groen en duurzaamheid. Ergo: niet ten koste van alles.