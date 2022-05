Inwoners van Utrechtse Heuvelrug voor wie een terrasje pakken normaal gesproken een te grote uitspatting is, krijgen hulp. De gemeente vertrekt mensen met een smalle beurs een voucher van 15 euro per persoon om een horecazaak in de gemeente te bezoeken.

Burgemeester en wethouders die bestemming gekozen om resterende coronagelden van 2021 die hetzelfde doel hadden, te benutten. Namelijk: getroffen groepen in de samenleving te steunen. Isolatie Zowel mensen met een klein inkomen als horecaondernemers zijn hard getroffen door de coronacrisis, is daarbij de gedachte. De eerste groep kreeg bovengemiddeld te maken gehad met isolatie en sociaal- en economische problemen. In totaal is 50.000 euro beschikbaar. De vouchers worden verspreid via dezelfde organisaties die eerder al mondkapjes en zelftesten verstrekten aan mensen die daar zelf geen geld voor hadden. Vanaf volgende maand zijn op de website van de gemeente de deelnemende horeca ondernemingen te vinden.