Utrecht gaat bijdragen aan het samenwerkingsverband Ro3kvit. Dat laten burgemeester Dijksma en de wethouders weten in een brief aan de raad. Dit internationale initiatief is er op gericht om na te gaan hoe van hieruit kan worden geholpen bij de wederopbouw van Oekraïne.

Na de oproep van Oekraïense president Zelensky aan het Nederlandse parlement op 31 maart zijn er meerdere initiatieven opgestart om Oekraïne en de Oekraïners te helpen. Een van deze initiatieven is Ro3kvit, een coalitie van Oekraïense en buitenlandse experts. Het doel: methodes ontwikkelen voor wederopbouw van verschillende steden en regio's. Dat gebeurt met de inzet van universiteiten, ontwerpbureaus en ondersteunende organisaties. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan stedenbouwkundige toekomstvisies voor steden als Mariupol en Zaporizhzha, die hard zijn getroffen door de oorlog.

Oekraïense ambtenaren in dienst

Utrecht wil twee ambtenaren uit Oekraïne in dienst nemen, maar in ieder geval één. De helft van hun werktijd besteden zij aan projecten van Ro3vik, de rest wordt gevuld met reguliere Utrechtse werkzaamheden. Op deze manier krijgen de Oekraïense ambtenaren de kans om hun in Utrecht opgebouwde expertise in te zetten voor de wederopbouw van hun land. Daarnaast geeft Utrecht op deze manier invulling aan de oproep van president Zelensky.

Op dit moment richt de hulp zich in Utrecht nog volledig op opvang van vluchtelingen. Ro3kvit moet de kans bieden om vanuit Utrecht mee te helpen aan de wederopbouw van Oekraïne. Door samenwerking tussen mensen uit Oekraïne en Nederland moet dit een stap verder gaan dan het geven van financiële steun en zich ook niet beperken tot kopiëren van wat we in Nederland doen.