Dat stelt advocaat Gea Flapper, die daarmee reageert op de rel rondom YouTube-ster Thomas Brok. Hij werd deze week verjaagd door leerlingen van het Utrechtse St. Bonifatiuscollege, die niet gediend waren van zijn 'ongepaste vragen'.

Thomas Brok (28) is de man achter YouTube-kanaal Korthom. Onder toeziend oog van zijn ruim 269.000 abonnees reist hij langs middelbare scholen. In zijn gesprekken met pubers komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Zijn video's hebben titels als: Ik poep onder de douche, Alle meisjes zijn ho3ren en Hij heeft balhaar gerookt.

Vloggers zoals Brok mogen niet zomaar met een camera in de hand naar een onderwijsinstelling gaan. Ook als een minderjarige uit eigen beweging meewerkt, gelden bepaalde wetten en zorgvuldigheidsnormen.

Dat vertelt advocaat Gea Flapper. Zij is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en werkt bij het kantoor AMS advocaten. "Op het moment dat personen herkenbaar in beeld verschijnen, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In beginsel is het zo dat een ouder toestemming moet geven wanneer een kind jonger is dan zestien jaar. Inschatten hoe oud iemand is, lijkt mij lastig in de buurt van een middelbare school. Daar lopen tenslotte kinderen van allerlei leeftijden door elkaar."

Flapper vervolgt: "Ook wanneer iemand vrijwillig meewerkt aan een interview, is het goed om vooraf duidelijk te maken wat het doel is van zo'n vraaggesprek en waar het wordt gepubliceerd. Je kunt niet zeggen: ik ben maar een vlogger en geen journalist. Ook dan moet je zorgvuldigheidsnormen in acht nemen."

Ouders kunnen op verschillende manieren bezwaar maken tegen publicatie. "Als je weet dat je kind is geïnterviewd en het filmpje is nog niet verschenen, kun je een verzoek tot inzage indienen. Wanneer de vlogger dat weigert, zou ik zeggen: stap naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kun je een klacht indienen of een verzoek tot verwijdering. Als de vlog al online staat en je wilt het eraf hebben, kun je een kort geding starten. Daarbij spelen de omstandigheden waaronder de video is gemaakt een belangrijke rol. Wanneer het kind iets zegt of doet wat schadelijk kan zijn voor de rest van zijn of haar leven, dan denk ik dat zo'n zaak kansrijk is."

Begin deze week kwam Brok naar het St. Bonifatiuscollege in Utrecht. Voor alle betrokkenen werd het een dag met een bittere nasmaak. Volgens rector Hanneke Schreuder werden haar leerlingen tijdens het onaangekondigde bezoek benaderd met 'ongepaste vragen'. Een voorbeeld van die onbetamelijkheden wilde ze desgevraagd niet geven. De scholieren zouden Brok hebben verzocht te stoppen met filmen. Toen hij dat niet deed sloeg de vlam in de pan: ze gingen hem achterna.

Enige tijd na de achtervolging verklaarde Brok op Instagram: "Het is uit de hand gelopen met de Schooltour. Mensen hebben met stenen, stukken glas en parfumflesjes gegooid op mij en erger nog, op de mensen die voor mij werken." Brok liet het er niet bij zitten, zo vertelde hij. De YouTuber zou aangifte doen. Of dat inmiddels is gebeurd wil politie Midden-Nederland bevestigen noch ontkennen, in verband met privacy.

Rector Schreuder reageerde kort na het incident in deze krant: "Het gedrag van de leerlingen valt niet goed te praten, maar ze hebben hem gevraagd of hij wilde stoppen met filmen, dat deed hij niet en dus heeft deze meneer het ook uitgelokt."