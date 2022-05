GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter presenteren volgende week het nieuwe coalitieakkoord voor Utrecht. De vijf partijen zijn het na bijna twee maanden onderhandelen eens geworden over de plannen voor de komende vier jaar.

Over de inhoud van het akkoord doen de partijen nog geen mededelingen. Volgens informateur Roel van Gurp worden de laatste puntjes op de i gezet en wordt er nog wat geschaafd aan de tekst. De afgelopen weken wees alles er al op dat GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie en Student & Starter er samen uit zouden komen.

De eerste wethouders in het nieuwe college van burgemeester en wethouders zijn al bekend. Voor GroenLinks keren de zittende wethouders Linda Voortman en Lot van Hooijdonk terug. D66 schuift Eelco Eerenberg, die sinds eind 2019 deel uitmaakt van het college, opnieuw naar voren. De tweede D66-wethouder en de bestuurders voor Student & Starter en de ChristenUnie worden later deze week door hun partij voorgedragen.

Maarssenaar

De PvdA maakte woensdagochtend bekend te kiezen voor Maarssenaar Dennis de Vries als wethouder. Het ligt voor de hand dat hij onder meer de portefeuille onderwijs krijgt. De voormalige leraar op een basisschool in de wijk Overvecht is nu nog directeur van Stichting Vreedzaam. Deze stichting heeft een pedagogische visie ontwikkeld die is gericht op versterking van democratisch burgerschap op scholen en in wijken.

D66-onderhandelaar Maarten Koning zegt 'trots' te zijn op het onderhandelingsresultaat. "We hebben keihard onderhandeld en intensieve gesprekken gevoerd.''