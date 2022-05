Bij dakwerkzaamheden aan het dak van zorgcentrum de Schutsmantel aan de Gregoriuslaan in Bilthoven, is dinsdagmorgen brand ontstaan. Een verdieping van het zorgcentrum is als voorzorg ontruimd. De brandweer is ter plaatse en is de brand af aan het blussen.

De brand ontstond tussen het plafond en het dak van het gebouw, dit zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer heeft een gat in het dak gemaakt om bij de brand te komen, momenteel wordt de brand afgeblust. "Nu moeten we een plan te maken om de rook te ventileren, zodat de bewoners weer naar binnen kunnen," laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten.