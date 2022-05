In het centrum van Breukelen is afgelopen weekend een gedenkplaat onthuld die het jubileumjaar, over 375 jaar Brooklyn, afsluit.

Een jaar geleden werd stilgestaan bij de vorming van het eerste bestuur van het toenmalige Nieuw-Breuckelen in de Verenigde Staten, precies 375 jaar geleden. Het dorpje groeide uit tot het huidige stadsdeel Brooklyn in de New York. Om de historische band tussen Brooklyn en Breukelen te herdenken, waren er verschillende activiteiten. Het jubileumjaar is nu door stichting Brooklyn Bridge Breukelen afgesloten met de plaatsing van de gedenkplaat aan de gevel van het historische gebouw Regthuys, waar nu een eetcafé zit.