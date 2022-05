Gewapend met spandoeken, protestborden én chocoladeflikken met roze en blauwe muisjes voeren Utrechtse verloskundigen actie tegen nieuw beleid in de geboortezorg. Ze zijn zo boos over een aangekondigde maatregel dat ze maandag het werk neerleggen. Volgens hen loopt de keuzevrijheid van zwangere vrouwen gevaar.

Zwangere vrouwen die op maandag 23 mei bevallen hoeven niet te vrezen; voor spoedeisende zorg blijft een verloskundige beschikbaar. Alle andere afspraken zijn verplaatst naar een later moment. Utrechtse vroedvrouwen, gehuld in ouderwetse uniformen, staan voor het stadhuis met een duidelijke boodschap: Red de verloskunde.

Susan Gravesteijn werkt bij een dorspraktijk in Driebergen. "Het is een ingewikkeld onderwerp. Daarom is het lastig voor ons om dit kort en bondig uit te leggen. Er komt een nieuwe beleidsregel vanuit het ministerie van Volksgezondheid en die willen wij tegenhouden. Die regel heeft als gevolg dat de keuzevrijheid en het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw wordt ingeperkt."

Pot met geld

Gravesteijn vervolgt: "Nu gaat er nog geld van de verzekeraar naar de individuele zorgverleners. Maar als dit plan doorgaat, gaat straks de hele pot met geld naar het ziekenhuis, die dan gaat bepalen met welke verloskundigen wél zaken wordt gedaan en met welke niet."

De beroepsgroep vreest dat de regie over de geboortezorg bij zwangere vrouwen wordt weggehaald. Daarom wordt niet alleen in Utrecht, maar ook op andere plekken in het land gedemonstreerd.

De actie wordt gehouden voorafgaand aan een belangrijk debat in de Tweede Kamer. Op 24 mei moet minister Ernst Kuipers zijn plan voor integrale bekostiging van de geboortezorg verdedigen. De vroedvrouwen hopen dat ze politici op deze manier wakker schudden. Zij willen dat het plan in de prullenbak verdwijnt.