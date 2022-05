De sloop van de hallen van de Utrechtse Bazaar aan de Groenewoudsedijk is begonnen. De Bazaar moet ruimte maken voor zo'n 1500 woningen. De sloop is onderdeel van de plannen voor de nieuwe stadswijk Park Groenewoud aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Leidsche Rijn.

De Utrechtse Bazaar ging in januari 2020 failliet en moest de deuren sluiten. Volgens de gemeente hadden meerdere huurders zich gemeld voor de hallen en het parkeerterrein, maar ze zijn nooit opnieuw verhuurd. Jaren geleden werden de hallen al aangewezen als nieuwe locatie voor woningbouw. Door het faillissement konden de plannen sneller in werking worden gezet. Tijdelijke broedplaats Volgens de plannen voor de nieuwe stadswijk Park Groenewoud komen er 1500 nieuwe woningen: appartementen, huizen met tuin of terras, patio's, atelierwoningen, waterwoningen en tiny houses. De helft van de woningen valt onder sociale huur en middenhuur, de andere helft wordt huur en koop in de vrije sector. Ook komen er twee parken, een school en een gezondheidscentrum. Op de plek waar dat allemaal zal worden gebouwd, staat nu nog de Asfaltcentrale Utrecht. Die wordt ontmanteld en met de bijbehorende hallen, zoals die van de Bazaar, weggehaald. Maar niet alle hallen hoeven weg. Sommigen krijgen later een andere functie. Tot die tijd wil de gemeente ze gebruiken als 'tijdelijke broedplaats voor horeca'. Tweeduizend woningen Het plan voor Park Groenewoud valt samen met die van Papendorp-Noord. Daar worden ook nog eens tweeduizend nieuwe woningen gebouwd en de Mobiliteitshub XL aangelegd. Die komt tussen de twee wijken. Bewoners kunnen daar gebruikmaken van deelvervoer en openbaar vervoer of hun eigen auto parkeren. Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van Park Groenewoud in 2024. De bouw in Papendorp-Noord start naar verwachting iets eerder, eind 2023.