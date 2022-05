De Utrechtse politie heeft dit weekend in de binnenstad weer de handen vol gehad aan winkeldieven en zakkenrollers. Maar liefst vijf winkeldieven en vijf zakkenrollers werden in hun kraag gevat.

Vanwege de toenemende overlast van winkeldieven en zakkenrollers besloot de politie dit weekend een korte actie rondom het Utrechtse stationsplein en het zogenoemde Bollendak te houden. Agenten hadden al gauw drie verdachten op het oog. Twee van hen probeerden nog te ontkomen, maar hadden volgens de politie 'geen schijn van kans'. Het drietal had verschillende gestolen goederen bij zich.

Nog eens twee zakkenrollers werden in hun kraag gevat nadat medewerkers van NS Veiligheidsservice een tip kreeg van alerte reizigers. Twee verdachten werden door de Utrechtse politie aangehouden, nadat ze in de trein tussen Amsterdam en Utrecht meerdere telefoons buit hadden gemaakt. De politie zoekt nog altijd naar de eigenaren van een iPhone 8 en 10.

In de Utrechtse binnenstad werden in totaal vijf winkeldieven aangehouden. 'Vandaag wederom een dienst met veel winkeldiefstallen en meldingen van overlast in Utrecht Centrum', aldus politie Utrecht Centrum op hun Instagram-pagina met een foto van een arrestatie in sportwinkel Decathlon.

'Bizar'

Twee weken geleden liet de Utrechtse politie al weten dat de stijging van het aantal winkeldiefstallen de afgelopen tijd 'bizar' is. Winkels in de binnenstad en winkelcentrum Hoog Catharijne worden geteisterd door dieven, die geraffineerd te werk gaan. Zo maken ze gebruik van geprepareerde tassen en gaan ze er met een buit van honderden euro's vandoor.

In maart liep het aantal diefstallen al op tot boven de 150. Centrummanagement Utrecht is niet verbaasd over de toename, lieten zij toen weten: "De coronamaatregelen zijn voorbij en het bezoek aan de binnenstad herstelt."