Het kan eindelijk weer en dus ontwaken de festivals uit hun langdurige coronawinterslaap. Bijna elke week staat er nu wel ergens in de Utrechtse regio eentje in de agenda. Het publiek wil dolgraag, maar de festivalbazen zijn nog niet van alle zorgen verlost. De allergrootste is het nijpende personeelstekort.

Dit weekend staat dansfestival Geheime Liefde in Fort Vechten op het programma, samen met het Soenda Festival in de Ruigenhoekse Polder en het wijnfestival Fonteyn op het Utrechtse Janskerkhof. "Mooi dat we weer kunnen'', zegt Jasper Coenen van Soenda.

Zijn festival mag rekenen op 18.500 gasten, de laatste kaartjes werden in februari al verkocht. "Maar het kost de evenementenbranche nog veel moeite om alles rond te krijgen.''

Want men is afhankelijk van toeleveranciers. Denk aan bijvoorbeeld de drank, de tenten, de muziek en aan het licht. Alles moet aangeleverd, opgebouwd en vervolgens weer afgebroken en opgeruimd. "Daar heb je veel personeel voor nodig en dat is er niet. Een goeie festivaltent is mooi, maar je moet wel mensen hebben die hem voor je opzetten'', zegt Coenen.

De evenementenbranche heeft twee jaar grotendeels stilgelegen. Geen wonder dus, zegt Coenen, dat veel personeel elders is gaan werken. "Die heb je niet meteen weer terug.'' De organisator van Soenda prijst zich gelukkig met het feit dat hij al jaren zaken doet met dezelfde leveranciers.

"Daar hebben we een band mee opgebouwd. Die band heb je niet, als je telkens bij een ander shopt. De relaties die je als festivalorganisatie nú hebt, bepalen of je hoort bij de gelukkigen of bij de ongelukkigen.''