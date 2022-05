Een 47-jarige man uit Amsterdam zit vast op verdenking van seksueel misbruik van vrouwelijke gedetineerden in de vrouwengevangenis Nieuwersluis.

De man is dinsdag aangehouden in een lopend politieonderzoek, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). "De man wordt ervan verdacht in de jaren 2010 tot 2016 als gevangenismedewerker drie vrouwelijke gedetineerden te hebben misbruikt in de P.I. Nieuwersluis."

De man is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, waar de officier van justitie vroeg om de voorlopige hechtenis van de verdachte te verlengen. Dat is gebeurd: de verdachte blijft twee weken langer in voorarrest. Het onderzoek loopt nog, zegt het OM. Na afronding van het onderzoek zal de officier een vervolgingsbeslissing nemen.

Geschorst

De woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de werkgever van de verdachte, zegt dat de man door de gevangenisdirectie is geschorst in afwachting van het politieonderzoek. "Vanwege het lopende politieonderzoek kan ik verder geen uitspraken doen. We kunnen alleen bevestigen dat de penitentiaire inrichtingsmedewerker door de politie is aangehouden."